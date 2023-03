Na treningach będzie wojna o skład. Tylko Polak śpi spokojnie

Marcin Nowak jest w zasadzie jedynym zawodnikiem Texom Stali, który może być pewny miejsca w składzie. Wynika to z regulaminu. Każda drużyna musi wystawić dwóch Polaków w meczowym zestawieniu. Konstrukcja kadry Stali powoduje, że Nowak może spać spokojnie.

Ci zawodnicy Texom Stali będą mieli problem

Jeppesen i Krcmar pierwsi do skreślenia?

Większość znawców tematu wieszczy jednak problemy Krcmara i to jest w ciemno skreślany ze składu i z kadry. W Rzeszowie przekonują jednak, że 27-letni Czech, który od 9 lat startuje w Polsce, a największym jego sukcesem był awans z Cellfast Wilkami Krosno do 1. Ligi Żużlowej w sezonie 2020, może być największą niespodzianką.

Krcmar wyciągnął wnioski z sezonu 2022

Krcmar słabo zaczął poprzedni sezon, ale w drugiej części prezentował się już całkiem przyzwoicie. Miało to związek ze złymi wyborami sprzętowymi. Czech przed startem rozgrywek 2022 kupił dwa nowe silniki, ale nie potrafił ich dopasować. Dopiero gdy wrócił do rozwiązań z 2021 roku, to wyniki się poprawiły.