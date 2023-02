Na to wszyscy czekali! Gwiazdy sprawdzą formę mistrza

Początek żużlowego sezonu coraz bardziej czuć w powietrzu. Pierwszy trening w tym roku już za Apatorem Toruń, który skorzystał z zadaszonego stadionu i jako pierwszy w Polsce wyjechał na tor. Wiele klubów wybrała się z kolei do słonecznej Hiszpanii, aby tam na rowerach i motocrossie szlifować formę do zbliżających się rozgrywek.

Zmarzlik spotka się z największymi rywalami

Trzeba przyznać, że żużlowi działacze zadbali o to, aby turnieje poprzedzające start PGE Ekstraligi były wyjątkowo ciekawe - szczególnie, że większość kibiców z niecierpliwością czeka na start rozgrywek. Już w weekend 25-26 marca odbędą się aż trzy imprezy. Najpierw towarzyski turniej żegnający oficjalnie Piotra Protasiewicza m.in. z Bartoszem Zmarzlikiem w składzie. Mistrza i inne głośne nazwiska będzie można obejrzeć także dzień później w Bydgoszczy podczas prestiżowego Kryterium Asów.

Na przełomie marca i kwietnia sypnie też pierwszymi medalami. 31 marca czeka nas finał Mistrzostw Polski Par Klubowych w Rzeszowie. Dzień później do Torunia zjadą najlepsi zawodnicy PGE Ekstraligi, którzy powalczą ze sobą o tytuł tego pierwszego. Dla krajowych zawodników ważne będą też dwa inne punkty w kalendarzu - 2 kwietnia pierwszy oficjalny występ reprezentacji Polski w Poznaniu i 10 kwietnia finał Złotego Kasku, który jest zarazem przepustką do startu w eliminacjach do Grand Prix i Indywidualnych Mistrzostw Europy.