Na to nie ma paragrafu. Czy Wilki złożą protest?

Sędzia Paweł Słupski przerwał mecz Cellfast Wilków Krosno z ebut.pl Stalą Gorzów po 9. biegu (przy stanie 28:26 dla gości) ze względu na zły stan toru. Jeśli jednak zajrzymy do regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski, to takiej opcji w ogóle nie ma.

Arbiter nie przerwał meczu jak należy

Arbiter mógł przerwać mecz wyłącznie z powodu warunków atmosferycznych. Doskonale jednak wiemy, że takich powodów nie było, że chodziło o tor. Zaglądamy zatem do regulaminu DMP i czytamy, że sędzia przed podjęciem decyzji o przerwaniu zawodów powinien był dać gospodarzom 30 minut na doprowadzenie toru do ładu. Dopiero wtedy, gdyby po 30 minutach prac dalej nie dało się ścigać, sędzia miał prawo przerwać spotkanie.

Mało tego. Powinien był też z automatu ogłosić walkower, a tego nie zrobił. W ślad za walkowerem powinny pójść kary finansowe i minus 1 punkt. To też opisuje regulamin. Te decyzje nie należą jednak do sędziego, lecz do organu zarządzającego.