Na to GP trzeba uważać. Ostatnio skończyło się skandalem

Większość aren zawartych w przyszłorocznym kalendarzu Speedway Grand Prix kibice czarnego sportu znają aż za dobrze. To miejsca, w których walka o mistrzostwo świata gościła już wielokrotnie - Praga, Warszawa, Gorzów Wielkopolski, Toruń, Cardiff, chorwackie Gorican, duńskie Vojens, szwedzka Malilla czy niemieckie Teterow. Debiut organizacyjny mamy jeden - w sierpniu latający cyrk pod szyldem Discovery Sports wyląduje w stolicy Łotwy. Turniejowi Grand Prix w Rydze towarzyszyć będzie finał Speedway of Nations 2, dawniejszych Drużynowych Mistrzostw Świata Juniorów.

Ryga nie kojarzy się dobrze

Kibice ocenili tę zmianę bardzo pozytywnie. Od dawna apelują wszak o jak najwięcej nowych destynacji dla cyklu. Na łotewski turniej reagują jednak z rezerwą. Zbyt dobrze pamiętają co działo się wokół ryskiej rundy przed ośmioma laty. Lokalni organizatorzy nie zdołali doprowadzić toru do stanu, w którym zapewniłby on ścigającym się na nim zawodnikom bezpieczeństwo rywalizacji. W ostatniej chwili turniej odwołano i przeniesiono na następny dzień do nieodległego Daugavpils.