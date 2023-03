Na ten wyrok czekała cała Polska. Wiemy kto wygrał

Wybrzeże ukarało zawodnika za spadek w rankingu

Wybrzeże ogłasza sukces

Dodajmy, że przez ostatnie miesiące cała żużlowa Polska żyła sprawą Jamroga. Dla wielu osób werdykt w tej sprawie był kluczowy. Wielu zwracało też uwagę na to, żeby klubowi nakazać szybko przelanie spornej kasy na konto PZM. Po co? Ano po to, żeby kluby mające pustkę w kasie nie szukały w karach sposobu na odroczenie zapłaty. Słowem, chodziło o to, żeby w przyszłości działacze innych klubów nie mieli już takiej pokusy, by znajdować pretekst do opóźnienia wypłaty części środków. Podnoszono, że kluby mogą to robić, oprocentowania pożyczek i kredytów są wysokie, a odsetki za późniejszy przelew nie są tak przerażające. W przypadku Wiktora Trofimowa, któremu Wybrzeże zalegało ponad 100 tysięcy odsetki wyniosły niecałe 900 złotych.