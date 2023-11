Na ten transfer patrzą z żalem. Rozbiją się o dno?

Częstochowianie z żalem patrzą na odejście z zespołu Jakuba Miśkowiaka. W jego miejsce ściągnięto do drużyny Madsa Hansena, ale nie ma co ukrywać, że to marne pocieszenie dla kibiców biało-zielonych. Duńczyk to zawodnik z dużo mniejszym potencjałem niż Miśkowiak, a ponadto po przyszłym sezonie nie będzie mógł startować na pozycji U-24.