Na ten powrót czekali wszyscy. Zawody już we wrześniu?

Pamiętamy, jak wyglądał ostatni ligowy sezon w wykonaniu drużyny z Krakowa. Choć wolelibyśmy chyba mieć w tym przypadku pewne zaniki tej pamięci. Wanda zbudowana z półamatorów oraz zawodników sportowo "dogorywających" przegrała z kretesem wszystkie ligowe mecze, w zdecydowanej większości z nich będąc totalnym dostarczycielem punktów. Wyjazdy tej ekipy wyglądały wręcz jak karykatura żużla, rywale wystawiali juniorów, by uniknąć masakrycznych wyników, ale także ci najmłodsi w zespole bez problemów wygrywali z zawodnikami z Krakowa, wśród których jakiś poziom prezentował w zasadzie jedynie Tero Aarnio.

Od tego czasu Kraków pozostaje bez żużla, już nie tylko ligowego, ale w ogóle jakiegokolwiek. Rokrocznie słychać jednak deklaracje o chęci powrotu, do tej pory mało pokrywające się z rzeczywistością. Nadzieję wzbudził niemniej kilka tygodni temu Krzysztof Cegielski, który powiedział że jest szansa na zgłoszenie drużyny do 2. Ligi w przyszłym roku. Te słowa brzmiały wiarygodnie, bo akurat Cegielski waży to co mówi. I wiele wskazuje na to, że faktycznie za rok w Krakowie możemy ponownie ujrzeć ligową walkę.

Szybka Kontra. Czy to będzie zbawiciel? Może odmienić tę drużynę. WIDEO / szybka kontra (żużel) / INTERIA.TV

Stadion w remoncie. We wrześniu zawody?

- Trwają prace na stadionie żużlowym w Krakowie. Wycięte zostały drzewa, przygotowywany jest tor, rozpoczęło się sprzątanie trybun. Pierwsze ściganie już we wrześniu, a w przyszłym roku być może w drugoligowych zmaganiach zobaczymy nowy klub: SPŻ Kraków - napisał w mediach społecznościowych dziennikarz Radia Kraków, Bartosz Ziaja. Na razie nie wiemy, jakiego rodzaju zawody miałyby się odbyć we wrześniu. Pamiętajmy jednak, że nie odjechano jeszcze meczu kadry, który zaplanowany był w Krakowie właśnie, więc może to o niego chodzi.

Tym samym wielce prawdopodobne, że mamy oficjalny powrót drugiego ze znanych, żużlowych ośrodków. W lipcu odbyły się pierwsze po wielu latach zawody w Świętochłowicach. I choć był to tylko Nice Cup, wzbudził on wielkie zainteresowanie. Wielu kibiców nie dało rady w ogóle kupić na niego biletów. W Świętochłowicach we wrześniu także ma się odbyć jeszcze jeden turniej - memoriał Pawła Waloszka. W przyszłym tygodniu powinniśmy poznać dokładną datę tych zawodów.

Równy start całej czwórki / Mateusz Biskup / Flipper Jarosław Pabijan

Równy start Polski i Francji / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan