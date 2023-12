Na ten debiut czeka całe miasto. Nastolatek może napisać historię

Czasem jest tak, że debiut juniora wyczekiwany jest bardziej niż jakiejś wielkiej gwiazdy. W Toruniu dobrze znają ten stan, bo trzy lata temu tak właśnie wyczekiwali Krzysztofa Lewandowskiego. Chłopak dobrze zaczął, ale później mocno spuścił z tonu. Doszło do tego, że niedawno działacze Apatora zastanawiali się, czy chcą go w składzie na nowy sezon. Ostatecznie został, ale nie ma do niego specjalnego przekonania. Zapewne jeszcze jeden kiepski rok i trafi do innego klubu.