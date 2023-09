Na takie wieści czekali. Kluczowy zawodnik wraca na finał

Tai Woffinden urazu nabawił się w najgorszym możliwym momencie, ponieważ nie dość, że przykry dla niego upadek wydarzył się akurat w trakcie trwania fazy play-off PGE Ekstraligi, to na dodatek forma Brytyjczyka poszybowała wtedy w górę . Trzykrotny indywidualny mistrz świata doznał złamania ręki przed własną publicznością, bo kraksa miała miejsce w legendarnej rundzie Grand Prix organizowanej w Cardiff. Jeden z liderów Betard Sparty od początku spodziewał się najgorszego. W jednym z pierwszych wywiadów wprost powiedział, iż nawet nie musi udawać się do szpitala na badania, gdyż jest przekonany o poważnym urazie.

Wrocławianie niemal natychmiastowo zaplanowali żużlowcowi zabieg i rehabilitację u największych specjalistów w kraju. Tai Woffinden zresztą co chwilę dzielił się z kibicami szczegółami, publikując nawet na Instagramie drastyczne zdjęcia. Ich podpis brzmiał zresztą bardzo niepokojąco. - Zobaczymy jak to będzie wyglądało za parę tygodni - napisał. Najwyraźniej wszystko poszło zgodnie z planem, ponieważ nazwisko 33-latka widnieje w awizowanym składzie na rewanżowy finał PGE Ekstraligi z Platinum Motorem Lublin .

Podopieczni Dariusza Śledzia i tak do pojedynku z obecnymi mistrzami kraju przystąpią osłabieni brakiem Macieja Janowskiego. Nie zmienia to jednak faktu, że z Taiem Woffindenem ich siła rażenia wzrasta i odrobienie dwunastopunktowej zaliczki jest obecnie bardziej realne niż jeszcze kilka dni temu. - Jedziemy po złoto - cieszą się kibice w mediach społecznościowych. Wrocław więc wierzy. My również, bo liczymy na wielkie show i walkę do ostatniego biegu.