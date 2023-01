Na razie się nie wzmocnią, ale czekają na rozwój sytuacji

Kilka dni temu w rozmowie z WP prezes Jerzy Kanclerz powiedział, że na pewno nie będzie nikogo brał przed sezonem , ani po kilku kolejkach. Brzmi to wszystko bardzo ładnie, ale pytanie czy zostanie wdrożone w życie. Gdyby ktoś naprawdę zawalił 2-3 mecze, jego zastępca szału nie zrobił, może się zacząć nerwowe poszukiwanie . Wszystko zresztą zależy od sytuacji w tabeli, więc w tej kwestii nie ma co wróżyć z fusów.

Pojawiły się też doniesienia o rzekomym zainteresowaniu klubu Michałem Curzytkiem , ale mało realne by do tego ruchu doszło. Wiktor Przyjemski ma już doparowego, który zapowiada się na lepszego niż rok temu Przemysław Konieczny. Olivier Buszkiewicz rok temu w 2. Lidze potrafił zakręcić się nawet wokół kompletu punktów. Teraz oczywiście będzie mu znacznie trudniej, ale Curzytek wydaje się Polonii zupełnie niepotrzebny .

Krakowiak byłby idealny, ale GKM też go potrzebuje

Polonia ma co prawda Szymona Szlauderbacha, ale choć w ubiegłym roku notował on kapitalne mecze, budzi pewien niepokój. Jego forma wciąż nie jest jakoś bardzo ugruntowana. Kibice Polonii pytali ostatnio czy wobec nadmiaru seniorów w Grudziądzu, nie byłoby warto może zainteresować się Krakowiakiem. Jego jednak będą też potrzebować w GKM-ie i jeśli ktoś stamtąd będzie do wzięcia, to ewentualnie Mateusz Szczepaniak, a on Polonii za bardzo potrzebny nie jest.