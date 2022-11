Na Półwyspie Arabskim też był żużel

- W międzyczasie zadzwonił do mnie dziennikarz z pytaniem o to, co nowego w brytyjskim żużlu. Odpowiedziałem, że planujemy ekspansję na Wschód. Długo nie trzeba było czekać. Zaraz oczywiście ukazał się artykuł. Po jego publikacji odezwał się do mnie koncern tytoniowy z propozycją współpracy. Po kilku spotkaniach ustaliliśmy, że w listopadzie 1978 roku zrobimy zawody pokazowe w Kuwejcie. Na jednym ze stadionów z bieżni lekkoatletycznej usypano piaszczysty tor. Pamiętam, że poleciał z nami, w roli oficera prasowego, Dave Lannning. Był on tam głównie po to, aby tłumaczyć miejscowym zasady tego sportu. Z Anglii zabraliśmy nawet flagi oznaczające dane okrążenie - snuł opowieść promotor.