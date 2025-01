Na Polaka spadły gromy, żąda od pracowników zwrotu kasy. Wielka awantura

Żużel. Spór Włókniarza z zawodnikami. Rufin Sokołowski: Są pępkiem tego sportu

Na wojnę z byłym zawodnikiem poszedł również Bayersystem GKM Grudziądz. W przypadku spory z Jasonem Doyle'em sytuacja jest jednak zero-jedynkowa, gdyż klub miał pełne prawo to zrobić. Regulamin jasno mówi, że jeśli żużlowiec doznał kontuzji w innej lidze, to jego klub może potrącić część kwoty. - Przeważnie prezesi mają odwagę to zrobić tylko wobec zawodników, którzy już nie będą w danym klubie jeździć. W czasach, kiedy byłem jedną z osób kierujących polskim żużlem, była większa współpraca i zrozumienie między klubami co do wspólnych problemów. Pracowaliśmy i trzymaliśmy się reguł - dodał ekspert.