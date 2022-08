Na Olimpijskim jak w kinie. Bohater filmu jest jego patronem

Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, ile - tej nudy i monotonii było? Aż wreszcie padło na Grand Prix na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu i od razu było pasjonująco, widowiskowo, z mijankami, walką, tasowaniem się na torze i to po parę razy w ciągu jednego biegu. Po nudnych jak flaki z olejem Gorican, Markecie, Stadionie Narodowym, Teterow, czy beznadziejnie długim i fatalnym torem w Cardiff odetchnęliśmy pełną piersią żużlowym metanolem. Wreszcie się działo! Mówiąc tytułem amerykańskiego filmu: "Lepiej późno niż później".

Wakacje z garniturze

Oglądałem na własne oczy, jak nadzieja speedwaya z Abionu, rudzielec z Wrocławia i zwycięzca z Cardiff wjechał na oparach do półfinału jako ostatni, ósmy zawodnik dzięki większej ilości "trójek" niż wiking Fredrik Lindgren. W ten sposób załatwił konkurenta do medalu tegorocznej GP, a potem ściągnięty kiedyś przez Spartę z Rybnika Brytyjczyk, po prostu szalał na swoim torze, ale w tym szaleństwie była metoda, bo jako jedyny jeździec tegorocznej GP wygrał drugi turniej. Pokonując w finale Maćka Janowskiego, kolejnego kandydata do podium Grand Prix. Odbił się punktowo od następnego rywala o "pudło" ostatecznej rywalizacji cyklu. Zobaczycie: będzie kiedyś mistrzem świata!