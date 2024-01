Na nich trzeba uważać. Mogą mieć problemy

PGE Ekstraliga. Zawodnicy zagrożeni syndromem drugiego sezonu

Wadim Tarasienko (ZOOLeszcz GKM Grudziądz): Rosjanin z polskim paszportem w poprzednim sezonie zadebiutował w najwyższej klasy rozgrywkowej. Sam zdaje sobie sprawę, że szału nie zrobił i stać go na więcej. Były jednak spotkania, po których kibice z Grudziądza mocno go chwalili. Tarasienko świetnie spisał się choćby w Lesznie, gdzie wręcz ośmieszył trzykrotnie "defektującego" Nickiego Pedersena. Miał ważną umowę i w GKM-ie nikt nawet się nie wahał, aby ten kontrakt wypełnić.



Maksym Drabik (Tauron Włókniarz Częstochowa): Tak, mamy świadomość, że sezon 2024 będzie dla niego już trzecim po powrocie z zawieszenia. Pierwszy, mimo zdobycia Drużynowego Mistrzostwa Polski z Motorem Lublin, miał jednak średni. Następnie wrócił do domu - do Tauron Włókniarza i wskoczył na znacznie wyższy poziom. Ustabilizował swoją dyspozycję, jego forma tak nie falowała jak rok wcześniej w Lublinie (w barwach Motoru wybitne występy przeplatał bardzo słabymi).



Włókniarz do medalu potrzebuje mocnego Drabika. W Częstochowie liczą, że w najgorszym wypadku utrzyma zeszłoroczną formę (średnia 1,840), bo jego sufit jest jeszcze wyżej. Znalazł się w naszym zestawieniu, bo będzie to jego drugi sezon we Włókniarzu, gdzie - przynajmniej na razie - czuje się bardzo dobrze i odzwierciedlają to wyniki.