Śledzący niższe ligi, czy rozgrywki zagraniczne, z pewnością słyszeli wcześniej o utalentowanym Szwedzie. Nie może jednak dziwić, że to mniejszość, bo Philip nie dostał zbyt wielu szans do pokazania swoich możliwości w Polsce. W 2019 roku wystąpił w 12 biegach w barwach Polonii Piła. Wykręcił średnią na poziomie 0,917 pkt./bieg. Z jednej strony szału nie było, ale należy pamiętać, że żużlowiec miał wówczas zaledwie 16 lat. W takich okolicznościach ten wynik wygląda dość przyzwoicie.

Po tym, jak Polonia Piła nie dostała licencji na sezon 2020, Hellstroem-Baangs związał się kontraktem z gnieźnieńskim Startem. W pierwszym roku obowiązywania umowy nie miał okazji do zaprezentowania się w czerwono-czarnych barwach, jednak w sezonie 2021 w pięciu meczach dziesięciokrotnie wyjeżdżał na tor. Zdobywał średnio pół punktu na bieg - niewiele, ale na usprawiedliwienie żużlowca działa fakt, że tylko raz startował od początku do końca spotkania.

Reklama

Jeszcze przed pamiętnymi zawodami w Manchesterze, Szwed postanowił przedłużyć kontrakt z gnieźnieńskim Startem. I patrząc na to, jak duże zainteresowanie wzbudził ten żużlowiec po finale czempionatu, w pierwszej stolicy Polski z pewnością nie żałują tej decyzji, bo po zawodach Hellstroem-Baangsa pewnie dużo trudniej byłoby zatrzymać, choćby ze względu na liczbę ofert. - Po zawodach w Manchesterze miałem dużo ofert z Polski, ale też z Anglii. Wiele osób chciało, żebym zaczął starty w tym kraju, ale uznałem, że to dla mnie trochę za wcześnie - przyznał utalentowany zawodnik w rozmowie z Interią.

Wygląda więc na to, że priorytetem dla żużlowca będą m.in. starty w barwach gnieźnieńskiej drużyny. Do tej pory nie dostał zbyt wielu szans do zaprezentowania pełni swoich możliwości, ale liczy, że to się zmieni. - Mam nadzieję, że dostanę tak wiele szans, jak to możliwe. Im więcej jeżdżę, tym lepszy się staje - przyznał Philip Hellstroem-Baangs.

Oglądając występy Szweda, czy to w eWinner 1. Lidze, czy w jego rodzimej Bauhaus-Ligan, bardzo łatwo wskazać element żużlowego rzemiosła, który Philipowi wychodzi najsłabiej - to starty. Na dystansie zawodnik potrafi zrobić sporo, jednak nie zawsze może, bo po słabym wyjściu spod taśmy musi najpierw nadrobić dystans do rywali. Żużlowiec ma świadomość swojej słabości i pracuje nad poprawą tego elementu. - To element, nad którym bardzo mocno pracuję. Wiem, że mam duże problemy ze startami i zawsze zwracamy na nie szczególną uwagę - mówi Hellstroem-Baangs. - Myśłę, że w tym sezonie może kupimy specjalną maszynę do treningu, a poza tym będę je szlifował podczas treningów na domowym torze w Aveście - dodał utalentowany zawodnik.