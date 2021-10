- W kaplicy było pusto. Tylko ja, mój dziadek i Bronek w trumnie. Głowę miał obandażowaną, siniak na policzku - pisał kilka lat temu w felietonie Marek Cieślak, były żużlowiec i trener Włókniarza, który jako mały chłopak szedł w kondukcie żałobnym za trumną Bronisława Idzikowskiego.

Za trumną żużlowca Włókniarza szły tłumy

Cieślak wspomina pogrzeb Idzikowskiego, jako wielkie wydarzenie. Żyła nim cała Częstochowa. - Za trumną szły nieprzebrane tłumy. Tego nie było nigdy wcześniej i nigdy się to nie powtórzyło - mówi Cieślak.

Idzikowski trenował boks, ale żużel przyciągał go niczym magnes. Jak wszystkich w Częstochowie, gdzie każdy młody chłopak chciał się ścigać mimo dramatów rozgrywających się na torze. - Żużel to historia śmiercią pisana - opowiada Cieślak. - Nie inaczej było w Częstochowie. Pamiętam, że w domu żyliśmy tragedią Mariana Kaznowskiego, który na torze stracił nogę i całe życie borykał się z kalectwem. Potem trzymaliśmy kciuki za Stefana Kwoczałę, który po wypadku kilka dni leżał nieprzytomny. Obudził się, ale do sportu już nie wrócił.

Na żużlu łamali kości, tracili nogi i życie

Kaznowski i Kwoczała otarli się o śmierć. Idzikowskiego ona dosięgła. Był ulubieńcem kibiców, ale też zwykłych mieszkańców. Bardzo wierzący, służył do mszy, opiekował się osieroconym rodzeństwem. Nic dziwnego, że stawiano go za wzór. Żegnali go nawet paulini z klasztoru na Jasnej Górze.

Miał 25 lat, kiedy w meczu ligowym Włókniarza z Polonią Bydgoszcz uderzył w niego kolega z drużyny. Szybko przeniesiono go na płytę boiska. Nic to jednak nie dało. Miał pękniętą podstawę czaszki. Wypadek miał miejsce 11 września, cztery dni później Idzikowski zmarł.

- To wszystko zrobiło na ludziach takie wrażenie, bo żużlowcy byli uważani wtedy za nadludzi podejmujących ryzykowną grę. Łamali kości, tracili nogi, a nawet życie, byli tematem długich dyskusji w każdym domu - wspomina Cieślak.

Kilka lat po śmierci Idzikowskiego zginął kolejny zawodnik

Kilka lat po śmierci Idzikowskiego w Częstochowie zaczęto organizować memoriał poświęcony jego pamięci. Szybko przemienił się on w zawody ku czci Idzikowskiego i Czernego, który w 1972 roku otworzył bramę parkingu w Rzeszowie, tak mocno uderzył w to miejsce motocyklem.

Śmierć Marka Czernego to była kolejna wielka tragedia, która wstrząsnęła Częstochową. W sierpniu 1970 zdał egzamin na żużlową licencję na torze w Rzeszowie. Dwa lata później miał tam wypadek, którego nie przeżył, choć jeszcze kilka dni lekarze walczyli o jego życie w klinice w Krakowie, dokąd został przetransportowany.

- Był świadkiem na moim ślubie, czyli kimś więcej niż kolegą - mówi Cieślak, który tę tragedię przeżywał już jako zawodnik Włókniarza. Kiedy tata Marka Czernego przyprowadził go pierwszy raz do warsztatu, rzucił, żeby brał przykład z Cieślaka. - To był grzeczny, ułożony chłopak ze smykałką do żużla. Jeździliśmy na motocyklowe wycieczki.

Czerny namawiał sędziego, żeby jechać zawody

W feralnych zawodach w Rzeszowie stan toru budził wątpliwości. Sędzia pytał zawodników, czy chcą jechać, bo od rana padał deszcz. Czerny rozwiał wątpliwości, przebierając się w kombinezon. Za chwilę zrobili to inni. W pierwszym biegu wjechał tylnym kołem motocykla w kałuże i uderzył w bramę wjazdową do parkingu. Ta się otworzyła, a młody żużlowiec doznał licznych obrażeń.

- Miesiąc walczył o życie, ale nie dał rady. To była straszna tragedia. Znałem rodziców, więc mocno to przeżyłem. Paradoksem jest to, że Marek jako jedyny namawiał wtedy sędziego, żeby jechać i w końcu dostał zielone światło. Długo nie mogłem tego zrozumieć. Podobnie, jak tego, że ja sam po tym dramacie wsiadłem na motor i dalej się ścigałem. Okazało się, że natura żużlowca jest inna niż normalnego człowieka. Z jednej strony się boi, z drugiej nie może bez tego żyć - zakończył Cieślak.