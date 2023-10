Na ich awansie zyska cała dyscyplina. „Najlepsze, co mogło się trafić”

Awans Enea Falubazu do PGE Ekstraligi początkowo rodził się w bólach . Zielonogórzanie chcieli natychmiastowo wrócić do elity po spadku w sezonie 2021, ale rok temu na przeszkodzie stanęły im świetnie dysponowane w fazie play-off Cellfast Wilki Krosno. Działacze długo nie mogli pogodzić się z porażką, jednak ekspresowo wyciągnęli wnioski i zatrudnili Piotra Protasiewicza na stanowisku dyrektora sportowego. Ten momentalnie wziął się do roboty i na niedawno zakończone rozgrywki stworzył ekipę, która nie przegrała choćby jednego spotkania. ROW rywalizujący z Enea Falubazem o awans nie zdołał się postawić nawet na własnym obiekcie.

W Zielonej Górze feta rozpoczęła się jeszcze w trakcie trwania finałowego rewanżu. Zresztą nie tylko tam, ponieważ po cichu szampany otworzyli również w wielu innych ośrodkach w Polsce. Falubaz to bowiem olbrzymia marka, którą kojarzy mnóstwo sympatyków sportu nie interesujących się na co dzień żużlem. - Falubaz jest najlepszym co mogło się trafić PGE Ekstralidze od dwóch ostatnich sezonów, kiedy to awans uzyskiwały kluby niezbyt trzymające poziom Ekstraligi. Nie chodzi mi stricte o skład, tylko bardziej o organizacyjną otoczkę - powiedział wprost Jacek Gumowski w rozmowie z naszym portalem.