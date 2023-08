Na głowę trenera kadry spadały bomby ciężkiego kalibru. Gdzie są krzykacze? [FELIETON]

Polscy juniorzy będą dominować na świecie w kolejnych latach

Podczas gdy my moglibyśmy wystawić do SoN ze dwie-trzy równorzędne ekipy, tacy Duńczycy, czy Łotysze z trudem kompletują jedną. Ktoś "na górze" na siłę próbuje wyrównać szanse, te składy są mniej liczebne, bardziej pod zawody parowe, ale z drugiej strony, łatwiej przez to zachęcić do startu nieco bardziej egzotyczne kraje, które niezbyt często mają okazję do zaprezentowania się szerszej publiczności.