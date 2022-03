Myślał, że prędzej skończy się żużel niż jego kariera

Na żużlu przejeździł 33 lata. Nikt nie startował tak długo. Andrzej Huszcza jest dla Zielonej Góry postacią pomnikową. Oprócz długich lat startów, będzie zawsze kojarzony z dużymi sukcesami, jakie miał na torze. Cztery złote medale DMP, tytuł indywidualnego mistrza Polski - nie każdy zawodnik może się pochwalić takim dorobkiem.

- Co mogło mi pójść lepiej? Mogłem zostać mistrzem świata - śmieje się. - Każdy o tym marzy, więc marzyłem i ja. Od samego dzieciństwa. Byłem pewien, że pojeżdżę trzy lata, zrobię trzy tytuły i skończę. A wyszło tak, że jeździłem 33 lata. Trochę pomyliłem się w obliczeniach. - dodaje.

Nie planował tego, że będzie rekordzistą

Kariery żużlowców są bardzo różne, jeśli chodzi o czas ich trwania. Jedni kończą po roku, inni wraz z przejściem do grona seniorów, jeszcze inni po kilku latach "dorosłego żużla". Przeważnie jednak jest tak, że dany zawodnik zjeżdża ze sceny w momencie, w którym stwierdza brak dalszej chęci i motywacji. Czasem potrafią przeszkodzić kontuzje. Andrzej Huszcza jeszcze grubo po 40-stce był jednym z liderów Falubazu.

Jak sam mówi, cieszy się że tak długo to trwało. - Absolutnie nie żałuję, że tyle jeździłem. Jakoś tak po prostu szło. Nie przedłużałem na siłę. Myślałem, że prędzej żużel się skończy niż moja kariera - opisuje.

Mogło być jeszcze dłużej, gdyby nie kontuzja

Pod koniec kariery Andrzej Huszcza jeździł dla PSŻ-u Poznań, gdzie początkowo spisywał się bardzo dobrze i na niższym szczeblu był jednym z czołowych żużlowców drużyny z Wielkopolski. Później jednak przyplątała mu się kontuzja, która poniekąd mocno przyczyniła się do decyzji o jakiej wcześniej nie myślał. Zakończył piękną karierę w wieku 50 lat, stając się najdłużej jeżdżącym żużlowcem w historii.

- Na pewno mogło być dłużej. Przechodziłem w karierze różne etapy. Z amatorstwa do profesjonalizmu, ze wszystkim zawsze radziłem sobie sam. Może jakby ktoś mi pomógł w pewnych kwestiach, to byłoby inaczej? Kiedyś nie było doradców, menedżerów, tak jak teraz. Obecnie to zawodnik jest tylko od jazdy w zasadzie. Ja robiłem, jeździłem i sam to organizowałem. Ale fajnie było. Miałem zajęcie przynajmniej.

Urodził się w samą porę

Z słów Andrzeja Huszczy można by wywnioskować, że gdyby zaczął jeździć w nieco bardziej nowoczesnych realiach, miał szansę na jeszcze dłuższą przygodę z żużlem. Były zawodnik uważa jednak, że wcale tak nie jest. Cieszy się z możliwości jazdy właśnie w okresie, który jemu był dany.

Mistrz Polski z 1982 roku bardzo docenia możliwość startów i nauki w Anglii. - Nie sądzę, że gdybym urodził się później, mógłbym jeździć jeszcze dłużej. Mi to przypasowało. Uczyłem się żużla w Anglii, byłem tam dwa sezony. Sporo się dowiedziałem. Teraz Anglia jest już traktowana zupełnie inaczej. Efekty tej nauki widziałem później w innych rozgrywkach.

Nie chce wracać, bo niektórzy tego żałowali

Często byli żużlowcy nie są w stanie wytrzymać na sportowej emeryturze. Ciągnie wilka do lasu, więc wielokrotnie wsiadają na motocykl i amatorsko sobie jeżdżą. Są i tacy, którzy biorą udział w zawodach old-boyów. Nie interesuje to jednak naszego rozmówcy. Zauważył on bowiem, że potrafi to skończyć się źle. Podczas jednego z takich turniejów Henryk Żyto zaliczył upadek, jakiego zdaniem wielu obserwatorów, nie miał przez całą zawodniczą karierę.

- Zapraszano mnie kiedyś. Ale ja odmawiałem, bo to trzeba po pierwsze się przygotować. Nie jest sztuką wsiąść i się przejechać kilka razy. Tak to ja mogę w każdej chwili. Ale jak jest ściganie i adrenalina podskoczy, to można sobie krzywdę zrobić. Byłem wtedy przy upadku Henryka Żyty i naprawdę to jest niebezpieczne.

Mistrza Polski zapamięta na zawsze

Gdy zapytamy byłych zawodników o najlepsze wspomnienia z kariery, otrzymujemy różne odpowiedzi. Dla Andrzeja Huszczy same lata startów są najpiękniejszym wspomnieniem, które zostaje na zawsze.

Ikona Falubazu docenia jednak także początkowe etapy kariery. - Na pewno muszę wymienić zdanie licencji, bo to zostaje w pamięci na zawsze. Oczywiście tytuł indywidualnego mistrza Polski, bardzo prestiżowy i wywalczony na własnym torze w Zielonej Górze. Najpiękniejszym wspomnieniem jest jednak sama kariera. Długa i w sumie szczęśliwa. Były upadki, ale żyję, chodzę i jest dobrze. Właśnie byłem sobie na basenie, a teraz robię ćwiczenia w domu. Wszystko u mnie ze zdrowiem w porządku - zakończył Andrzej Huszcza.