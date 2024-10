Muszą wznieść się na wyżyny możliwości. Inaczej wylecą z klubu

Był na wylocie już w tym roku. Cud go uratował

Duńczyk zaskoczył wielu, choć spać spokojnie też nie może

O wiele lepszą sytuację ma Rasmus Jensen. Duńczyk zadebiutował w PGE Ekstralidze i pojechał bardzo udany sezon. Był nawet nominowany do niespodzianki sezonu. Kibice w Zielonej Górze go kochają, a on sam wydaje się być skrojony pod to środowisko.