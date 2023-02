Muszą wygrać ligę. Prezes już powiedział, co z nimi zrobi

- Jak nie spróbujesz, to się nie sparzysz. Przystępowaliśmy do rozgrywek pełni nadziei, ale z przeświadczeniem, że to będzie cholernie ciężki kawałek chleba. Wiele czynników złożyło się na to, że zlecieliśmy z hukiem. Gruntowny remont stadionu i tylko dwa treningi odbyte przed inauguracją były pierwszym ciosem poniżej pasa. Nawierzchnia diametralnie się zmieniła, handicapu nie było z tego tytułu żadnego. Ale nie ma już co płakać nad rozlanym mlekiem, co się stało, to się nie odstanie. Summa summarum byliśmy najgorsi i tyle.