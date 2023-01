Muszą to naprawić. To będzie zabójcza mieszanka

Do meczu z Apatorem Toruń zostały trzy miesiące

Prace idą co prawda zgodnie z harmonogramem, ale jeszcze trochę potrwają i ciężki sprzęt dalej będzie rozjeżdżał nawierzchnię. Nie wiadomo, czy kiedy to wszystko się skończy, gospodarze będą mieli wystarczająco dużo czasu na doprowadzenie toru do użytku.

Kilka osób ze środowiska zwraca nam uwagę, że największym problemem może być to, że zwyczajnie może braknąć kilkunastu dni na to, by uczynić z toru atut ekipy Wilków. Po tych wszystkich perturbacjach związanych z modernizacją trzeba będzie przeprowadzić gruntowną kosmetykę. Nie wiadomo, czy to wszystko się zwiąże? Nie wiadomo, ile czasu będą potrzebowali zawodnicy z Krosna, żeby dopasować się do toru.