Muszą przemeblować cały skład. Stracą największy atut

Nic nie wskazuje na to, by Abramczyk Polonii Bydgoszcz udało się w tym roku awansować do PGE Ekstraligi. To oznacza, że prezes Jerzy Kanclerz straci swojego najlepszego zawodnika Wiktora Przyjemskiego. I to będzie taka strata, która odciśnie na drużynie piętno, bo w tym roku Przyjemski kilka meczów Polonii wygrał. Za rok, bez niego, o zwycięstwa będzie trudniej. Chyba że działaczom uda się zrobić dobre transfery, którymi jakoś załatają dziurę po Przyjemskim.