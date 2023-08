Muszą postawić go na nogi. On może im dać półfinał

For Nature Solutions Apatora zawiódł kibiców i w zeszłą niedzielę uległ na własnym torze z Platinum Motorem, który do Torunia zawitał bez Jacka Holdera . W ekipie gospodarzy niemal każdy z zawodników miał swoje momenty kryzysu, co doskonale widać było chociażby po Emilu Sajfutdinowie. Rosjanin z polskim paszportem na właściwe obroty wskoczył dopiero w trzeciej serii startów, kiedy na jego koncie pojawiło się pierwsze indywidualne zwycięstwo.

Z jeszcze większymi problemami zmagał się Paweł Przedpełski. Wychowanek klubu w ostatnim spotkaniu sezonu zasadniczego zaliczył upadek w Gorzowie, w którym mocno ucierpiała jego ręka. - Czekamy na to, co będzie się działo. Walczymy trochę z czasem - brzmiał przekaz na oficjalnej konferencji przedmeczowej. Polak ostatecznie ustawił się pod taśmą, jednak nie zgromadził zbyt wielu punktów i pod koniec starcia ból okazał się tak silny, że trener Jan Ząbik odpuścił mu start w wyścigu nominowanym.

28-latek choć ogromnie cierpi, to znalazł się w składzie na rewanż w Lublinie. Na jego barkach przy Alejach Zygmuntowskich spocznie ogromna odpowiedzialność, bo o awansie do czołowej czwórki może zadecydować choćby jedno najmniejsze "oczko". O bycie lucky loserem poza torunianami walczą także ebut.pl Stal oraz Fogo Unia Leszno .

Awizowane składy na mecz Platinum Motor Lublin – For Nature Solutions Apator Toruń:

W Gorzowie też sytuacja nie wygląda najlepiej, ponieważ do końca sezonu wypadł Anders Thomsen, a Szymon Woźniak również jest dopiero co po groźnej kraksie. - Strasznie nadziałem się obiema nogami na kierownicę i moje mięśnie czworogłowe są naprawdę mocno zbite. Czułem duży dyskomfort. Jak zjeżdżałem z toru, to łzy same cisnęły się do oczu - mówił Polak w niedzielę po zakończeniu piętnastej gonitwy w mixed-zonie PGE Ekstraligi. Tak więc ze wszystkimi zdrowymi zawodnikami pojadą tylko we Wrocławiu, gdzie o niespodziankę postara się wspomniana wcześniej Fogo Unia Leszno.