Muszą na nich chuchać i dmuchać

Regulamin zmieniony przez Motor?

W przyszłym sezonie takich sytuacji nie będzie. Jeśli trzeci zawodnik Włókniarza - aktualnie jest nim Kacper Woryna - nie będzie mógł wziąć udziału w którymś ze spotkań, to jego miejsce będzie musiał zająć zawodnik rezerwowy. Zapewne byłby to któryś z młodzieżowców, co radykalnie wpłynęłoby na potencjał drużyny Lecha Kędziory. Niewiele ciekawiej wygląda sytuacja w Motorze. Za Zmarzlika można tam puścić z/z-kę, ale w razie urazów Lindgrena czy Kubery do składu będzie musiał wskoczyć ktoś pokroju Frasera Bowesa.