Muszą dokonać cudu. Czeka ich smutny wieczór?

Po przymusowej "naprawie" nawierzchni beniaminek do tabeli nie dorzucił choćby jednego punktu i jeżeli nie zrobi tego na Motoarenie, to pożegna się z najwyższą klasą rozgrywkową. Wstydu co prawda nie było, ale z drugiej strony po sprowadzeniu między innymi Jasona Doyle’a, fani zapewne liczyli na ciut więcej. Wracając do pojedynku w Toruniu, transmisję z niego przeprowadzi stacja Eleven Sports 1. Podobnie sprawa ma się ze spotkaniem w Lesznie, do którego zawita niepokonana Betard Sparta Wrocław.