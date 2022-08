Musi częściej chodzić na L4. Mają asa w rękawie?

Noty dla zawodników Fogo Unii Leszno:

Jason Doyle 3+. Nie wygląda to u niego dobrze tuż przed rozpoczęciem fazy play-off. W dodatku jego punkty w decydującej fazie będą bardzo cenne, ponieważ na dzień dobry Fogo Unia zmierzy się z Motorem Lublin. Kto jak nie on ma dawać dobry przykład pozostałym kolegom?

Damian Ratajczak 2. Szkoda, iż za ambicję punktów nie dają, bo miałby on ich spokojnie z trzy razy więcej niż uzbierał na torze. Też nie omijał go pech, ponieważ w pierwszym biegu posłuszeństwa odmówił mu sprzęt.

Noty dla zawodników zielona-energia.com Włókniarza Częstochowa:

Leon Madsen 5-. Zrobił swoje i tradycyjnie poprowadził częstochowian do meczowego zwycięstwa, choć nie w pojedynkę jak to bywało w większości pojedynków. Jedyne do czego można się przyczepić, to brak wielu spektakularnych trójeczek, do których nas przyzwyczaił.