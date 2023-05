Mundial za pasem. To są pewniacy do powołań

To był pokaz siły Polaków, którzy nie dali szans Australii w Rybniku. Choć było to starcie typowo towarzyskie, to trzeba powiedzieć, że dobrze patrzyło się na jazdę naszych reprezentantów. Woli walki z pewnością im nie brakowało, bo walka o miejsce w składzie na lipcowy Drużynowy Puchar Świata (tzw. żużlowy mundial) rozkręca się na dobre.