"Muai Tai" ze Sparty. Do Leszna przyjedzie potulny jak baranek [FELIETON]

Wygrana Motoru we Wrocławiu przed play-offami? To nic nie znaczy

W najważniejszym i kończącym rundę zasadniczą meczu PGE Ekstraligi lider przegrał u siebie z mistrzem kraju. Dla wielu kibiców Platinum Motoru był to powrót wiary, że obroni on tytuł w tym sezonie. Dla niektórych fanów Betard Sparty mógł to być moment pewnego zwątpienia, bo przecież goście jechali w osłabieniu, a mimo to wywieźli i wiktorię i bonus. Co ja na to? Radzę Lublinowi nie cieszyć się przedwcześnie, a Wrocławiowi nie gasić nadziei.