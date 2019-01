MŚ par na żużlu: Polacy poznali rywali w półfinale

Czechy, Niemcy, Włochy, Szwecja, Słowenia i Ukraina będą rywalami polskich żużlowców w półfinale mistrzostw świata par, który rozegrany zostanie 4 maja w niemieckim Landshut. Trzy najlepsze zespoły awansują do finału.

Mistrzostwa świata par na żużlu to nowa formuła wyłaniania najlepszej drużyny globu, po raz pierwszy zawody "Speedway of Nations" odbyły się rok temu we Wrocławiu. Polacy zajęli trzecie miejsce, triumfowali Rosjanie przed Anglikami.

Organizator mistrzostw BSI Speedway we wtorek dokonał losowania półfinałów. W pierwszym z nich - 4 maja w niemieckim Landshut oprócz gospodarzy wystąpią Polacy, Szwedzi, Czesi, Włosi, Słoweńcy i Ukraińcy. W drugim półfinale, który odbędzie się 11 maja w Manchesterze, rywalizować będą Anglicy, Australijczycy, Duńczycy, Francuzi, Finowie, Łotysze oraz Amerykanie.

Awans do finału, który rozegrany zostanie w dniach 20-21 lipca w rosyjskim Togliatti, uzyskają po trzy najlepsze drużyny z każdego półfinału. Stawkę finalistów uzupełnią Rosjanie.