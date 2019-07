Polscy żużlowcy zdobyli srebrny medal mistrzostw świata par, które od soboty odbywały się w Togliatti. W finałowym biegu przegrali z broniącymi tytułu gospodarzami z Rosji. Brąz wywalczyli Australijczycy.

Po pierwszym dniu zawodów Polska zajmowała trzecie miejsce, za Australią i Rosją. "Biało-Czerwoni" wystąpili w składzie: Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek (tylko w niedzielę), Maciej Janowski (tylko w sobotę) oraz jako zawodnik do 21 lat - Maksym Drabik.



Pierwszą edycję przed rokiem we Wrocławiu wygrali Rosjanie, "Biało-Czerwoni" zdobyli wówczas brązowy medal.



To była druga edycja zawodów po nazwą Monster Energy FIM Speedway of Nations. Żużlowcy rywalizowali przez dwa dni. Emocje były do samego końca.

Zdjęcie Walka na torze była bardzo ostra / Marcin Karczewski / PAP