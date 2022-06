Można załamać ręce. Kolejny cios w beniaminka

Arged Malesa Ostrów nie ma w tym roku szczęścia do kontuzji. Z większymi lub mniejszymi urazami na przestrzeni ostatnich paru miesięcy walczyli już Grzegorz Walasek, Oliver Berntzon, Filip Hjelmland, Matias Nielsen oraz Jakub Poczta. Okazała lista, co nie? Właśnie do listy pechowców dołączył Sebastian Szostak, który przydzwonił dziś w Toruniu podczas jednego z ćwierćfinałów drużynowych mistrzostw Polski juniorów.

- W siódmym wyścigu zawodów ostrowianin uderzył w bandę i doznał kontuzji ręki. Żużlowca Arged Malesy czeka kilka tygodni przerwy w startach. O szczegółach będziemy informować. Tymczasem Sebastianowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i na tor - czytamy na oficjalnym Facebooku tegorocznego beniaminka PGE Ekstraligi.

Kontuzja kolegi ich nie zatrzymała

Uraz wydarzył się w najgorszym możliwym momencie, ponieważ już w najbliższą niedzielę podopieczni Mariusza Staszewskiego zmierzą się u siebie z Fogo Unią Leszno. W opinii ekspertów to jedna z ostatnich szans na zainkasowanie choćby jednego "oczka" do tabeli PGE Ekstraligi. W obliczu kontuzji podstawowego młodzieżowca nie będzie to wcale łatwe. Łatwa nie była też dla juniorów dzisiejsza rywalizacja. Jakub Krawczyk i Kacper Grzelak nie zamierzali się jednak poddawać i pomimo przeciwności losu wywalczyli na Motoarenie drugie miejsce. Turniej padł łupem miejscowego Apatora.

Wyniki (za: speedwaynews.pl)



I. KS Toruń: 51

1. Krzysztof Lewandowski (3,2,3,3,2) 13

2. Mateusz Affelt (3,3,3,1,2) 12

3. Karol Żupiński (2,3,3,2,3) 13

4. Denis Zieliński (1,3,3,3,3) 13

17. Oskar Rumiński NS



II. Arged Malesa Ostrów: 28

5. Jakub Krawczyk (2,2,2,2,2,3) 13

6. Kacper Grzelak (3,2,2,3,2,1) 13

7. Sebastian Szostak (2,U,NS,NS) 2

8. Jakub Poczta (-,NS,NS,-) 0



III. WTS Sparta Wrocław: 28

13. Dawid Rybak (1,1,1,1,2) 6

14. Michał Curzytek (3,3,2,3,3) 14

15. Mateusz Panicz (1,0,1,2,1) 5

16. Kacper Andrzejewski (W,0,1,1,1) 3



IV. Orlen Cellfast Wilki Krosno: 9

9. Krzysztof Sadurski (NS,-,NS,NS) 0

10. Kacper Szopa (1,1,2,0,2,0) 6

11. Patryk Nater (NS,NS,NS,NS,-) 0

12. Miłosz Grygolec (0,1,2,0,0,0) 3

Najmłodsi z najmłodszych rywalizowali dziś również w Gorzowie. Tam miejscowi, podobnie jak ostrowianie, jeździli tylko we dwójkę. Efekt? Ostatnie miejsce ex-aequo z Metalika Recycling Kolejarzem Rawicz. Triumf powędrował z kolei na konto Maszewski GKM-u Grudziądz.

Wyniki (za speedwaynews.pl)



I. MASZEWSKI GKM Grudziądz: 34

5. Kacper Pludra (3,2,3,-,3) 11

6. Wiktor Rafalski (2,2,-,0,1) 5

7. Oliwier Kaźmierski (1,-,0,1,-) 2

8. Seweryn Orgacki (-,2,3,0,2) 7

18. Kacper Łobodziński (3,1,3,1,1) 9



II. H. Skrzydlewska Orzeł Łódź: 32

9. Jakub Sroka (1,1,1,2,2) 7

10. Nikodem Bartoch (2,1,2,3,0) 8

11. Aleksander Grygolec (0,3,0,3,3) 9

12. Mateusz Dul (1,2,2,1,2) 8



III. - IV. Metalika Recycling Kolejarz Rawicz: 27

13. Błażej Wypior (1,0,-,0,-) 1

14. Kacper Kłosok (2,1,2,1,0) 6

15. Franciszek Majewski (0,D,-,2,3) 5

16. Steven Goret (3,3,2,3,2) 13

20. Bartosz Curzytek (1,1,0) 2



III. - IV. Stal Gorzów: 27

1. Mateusz Bartkowiak (NS,NS,NS,-,-) NS

2. Oskar Hurysz (2,3,1,2,3,1) 12

3. Oskar Paluch (3,3,3,2,3,1) 15

4. Oliwer Ralcewicz (NS,NS,NS,NS,NS) NS