Może to on jest problemem. Po sezonie się go pozbędą?

Czy z nim da się tam wejść? GKM ma dość bycia siódmym

Ostatnio pojawiały się informacje o możliwym powrocie Roberta Kempińskiego do roli głównego dowodzącego w drużynie GKM-u. Pytanie jednak, co taka zmiana by dała. W Grudziądzu wiedzą, że Kempiński choć zna miejscowe środowisko od podszewki, pewnego poziomu nie przeskoczy. Taktykiem wybitnym też nie jest. Wymiana Ślączki na niego właśnie byłaby co najmniej dziwna. Tutaj potrzeba kogoś, kto w końcu wskrzesi w tej drużynie iskrę. Na razie GKM od początku pobytu w PGE Ekstralidze wygląda na zespół, który jest tam, by być siódmym.