Może mówić o cudzie. Nie straci żadnej kolejki?

Kilkanaście dni temu środowisko żużlowe drżało o zdrowie Rewa, który fatalnie upadł podczas zawodów rozgrywanych w Australii na torze kompletnie nieprzygotowanym do poważnego ścigania. Zamiast band były tam prowizorycznie ustawione snopki, nie brakowało też elementów drewnianych. Rew zaliczył upadek, a pierwsze doniesienia brzmiały strasznie. Podano, że złamał kręgosłup, a kibicom momentalnie przypomniała się tragiczna historia Darcy'ego Warda, który w taki właśnie sposób zakończył karierę.

Na szczęście Rew miał kogoś, kto najwyraźniej nad nim czuwał. Żużlowiec "tylko" się połamał, nie naruszył rdzenia kręgowego i bardzo szybko po upadku wrócił do domu. Obecnie przechodzi już intensywną rehabilitację, a żadne zdrowotne konsekwencje tego zajścia raczej mu nie grożą. To naprawdę ogromne szczęście, że wyszedł z tego cało. Gdyby rdzeń był uszkodzony, zapewne walka toczyłaby się o powrót do zdrowia, a nie na tor.