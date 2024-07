Może dojść do dużego transferu, 20-latek ma dylemat. Padło ostrzeżenie

Trwa walka o podpis 20-letniego Łobodzińskiego. W tej chwili, oprócz GKM-u, najbardziej kusi go Abramczyk Polonia Bydgoszcz, czyli klub z jego rodzinnego miasta. Za chwilę do gry mogą wejść inni. W ostatnim roku w gronie juniorów młody żużlowiec rozbije bank. Już teraz jego gaża znacznie wzrosła w porównaniu z sezonem 2023 (z 200 tysięcy za podpis i 4 tysiące za punkt na 400 tysiący za podpis i 5 tysięcy za punkt). Na 2025 rok trzeba się liczyć z większym wydatkiem.

Transfery. Kacper Łobodziński zmieni klub?

Ręce same składają się do oklasków, gdy obserwuje się tegoroczną jazdę Łobodzińskiego. Większość występów w GKM-ie miał udanych, a w meczu z Betard Spartą Wrocław był nawet jedynym z bohaterów (8+1). Współpraca z Ryszardem Dołomisiewiczem służy mu do tego stopnia, że jego średnia biegowa wynosi 1,531. Tylko Wiktor Przyjemski ma lepszą. Znakomite wyniki powodują zainteresowanie ze strony innych klubów.