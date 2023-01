Mówili, że psuje rynek. Po dekadzie wraca do Ekstraligi

Marta Półtorak nie zdobyła ze Stalą Rzeszów medalu, ale okres jej rządów w klubie (2004-2014) wciąż jest tematem gorących dyskusji kibiców. Głównym ich motywem są pieniądze. Fani nie potrafią zrozumieć, jak to możliwe, że pani prezes kładła miliony, a nigdy nie stanęła z zespołem na podium. Stal za jej rządów balansowała między Ekstraligą i pierwszą ligą. Na Ekstraligę była za słaba, na pierwszą za mocna.

Kiepski bilans rządów Marty Półtorak w Stali Rzeszów

Bilans prezesury Półtorak w Stali to trzy awanse do Ekstraligi i dwa spadki. W 2007 zespół zajął czwarte miejsce w elicie i to był największy sukces sportowy klubu pod rządami pani prezes.