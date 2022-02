Mówili na niego "złotówa". Teraz udostępnia swój hotel Ukraińcom

Bartłomiej Kowalski pomoże uchodźcom z Ukrainy

Młodzieżowiec wrocławskiego klubu to jeden z pierwszych przedstawicieli środowiska żużlowego, który zdecydował się wesprzeć mieszkańców Ukrainy w czasach zbrojnej napaści reżimu Władimira Putina na Ukrainę. Przez Polskę przepłynie cała masa uchodźców, którzy poszukują w naszym kraju schronienia. Pięć ukraińskich rodzin pochodzących z odległej Odessy trafi do hotelu, który prowadzą rodzice Bartłomieja Kowalskiego.

Całą sprawę zainicjowała Dagmara Klimek, która jest sekretarzem zawodów żużlowych w Opolu. To ona poinformowała rodzinę Kowalskich o potrzebie noclegu dla ukraińskich rodzin, a ci przyszli z pomocą. - Nie tylko sportowiec, ale również z całą rodziną niesamowicie dobry człowiek. Jedna wiadomość i błyskawiczna odpowiedź. Bardzo dziękuję za ofiarowaną bezinteresowną pomoc w formie noclegu dla pięciu osób uciekających aż z Odessy, w tym staruszki i dziecka. Jesteście niesamowici! - napisała na Instagramie pani Dagmara.

Reklama

Zdjęcie Bartłomiej Kowalski pomoże rodzinom z Ukrainy / Instagram / inspectorplanet / Instagram

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Wyrzucić Rosjan? Jesteśmy przeciwko. WIDEO INTERIA.TV

Kowalski daje przykład innym żużlowcom

Wsparcie, jakie zaoferował młody zawodnik jest najlepszym przykładem dla innych żużlowców, którzy także mogą włączyć się w pomoc Ukrainie. Co ciekawe, sam zainteresowany jeszcze kilka miesięcy temu znalazł się na ustach całej żużlowej Polski. Był bowiem bohaterem jednego z największych transferów ostatniego okienka. Opuścił Eltrox Włókniarza Częstochowę i przeniósł się do Betard Sparty Wrocław. O jego usługi zabiegało wiele klubów PGE Ekstraligi, a także te z zaplecza.

Początkowo wydawało się, że Kowalski trafi do Gorzowa, gdzie był już po słowie z tamtejszymi działaczami. W ostatniej chwili do gry o zawodnika włączyli się działacze z Wrocławia i to oni wygrali batalię o jego podpis pod umową. Niektórzy, szczególnie prezes Stali Maciej Grzyb, mocno krytykowali Kowalskiego i jego obóz za nieszczere negocjacje. Dzisiaj jednak to on staje się dobrym przykładem dla innych. Być może koleji pójdą tym tropem i włączą się we wspierania naszych wschodnich sąsiadów.