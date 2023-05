Mówią, że spadną z hukiem. Widzą jednak światełko w tunelu

Rywale pojechali dla GKM-u

W Grudziądzu starają się złapać oddech po ostatnich trudnych tygodniach. Jakieś światełko w tunelu jest. Ostatni mecz przeciwko dream teamowi z Wrocławia pokazał, że podopieczni Janusza Ślączki są w stanie walczyć jak równy z równym z rywalami. - Przyznam szczerze, że odczuwamy negatywną atmosferę wokół klubu w mediach. Po każdym przegranym meczu dobijany jest gwóźdź do trumny. Co tydzień pojawiają się artykuły, że już spadliśmy. Zdajemy sobie sprawę, że nie możemy się poddać. Będziemy walczyli do końca.



- Przed meczem z Wrocławiem wszyscy wskazywali nas na porażkę, a po samym spotkaniu czytałem artykuły, w których z kolei wszyscy byli zdziwieni, jakby to była jakaś sensacja. Na pewno nie byliśmy faworytem, ale tanio skóry nie sprzedaliśmy. Mamy też jakieś pozytywy po konfrontacji ze Spartą. Można zauważyć, że Max Fricke zaczął jechać. Do ładu w zasadzie doszła cała drużyna z wyjątkiem Gleba Czugunowa. To ostatnie ogniwo do odbudowania. Bardzo go potrzebujemy - zaznacza Murawski.