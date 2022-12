Mówią, że ma ciężki charakter. On tego nie rozumie

Grzegorz Zengota trafił do Rybnika po dwóch nieprzesadnie udanych sezonach w Bydgoszczy. Na przeszkodzie w osiąganiu lepszych wyników stawały mu częste kontuzje, wykluczające go ze startów na dłuższy czas. Wychowanek zielonogórskiego Falubazu przeniósł się do Rybnika i ta przygoda okazała się dość udana.

Co najważniejsze, Zengota przejechał cały sezon. Wystąpił w barwach rybnickiego ROW-u w 14 meczach eWinner 1. Ligi i wykręcił w nich średnią na poziomie 1,904 pkt./bieg. Dało mu to siedemnaste miejsce na liście najskuteczniejszych zawodników całej ligi. Co zrozumiałe, rybniczanie próbowali zatrzymać drugiego najskuteczniejszego żużlowca drużyny. - Cały czas byliśmy w kontakcie w prezesem Mrozkiem - przyznał Zengota na łamach Tygodnika Żużlowego.

Żużlowiec wybrał ostatecznie ekstraligową Fogo Unię Leszno, jednak wspomnienia z Rybnika będzie miał dobre. - Jednoroczną przygodę w Rybniku będę wspominał miło i prezesa Krzysztofa Mrozka również. Podziękowaliśmy sobie, pożegnaliśmy się w naprawdę super atmosferze. Jeszcze dostałem prezent, czym prezes mnie miło zaskoczył - powiedział były zawodnik ROW-u.

Zengota odniósł się też do słów krytyki kierowanych w stronę Mrozka. - Czasami czytając różne artykuły na temat prezesa, kompletnie tego nie rozumiem. Przynajmniej jeśli chodzi o moje realcje z tym człowiekiem, to nie mogę powiedzieć złego słowa. Mogę powiedzieć za to, że jest to odpowiedni człowiek na tym stanowisko. Widzę, że ma tylu zwolenników co przeciwników, ale nie wiem z czego to wynika. Ja miałem z nim bardzo fajne relacje i bardzo miło będę tę przygodę wspominał - powiedział Zengota na łamach Tygodnika Żużlowego.