Mówią, że goni za pieniędzmi. Mistrz świata opuszcza Anglię

Jeszcze do niedawna miłość żużlowców do ich klubów odbywała się na zasadzie... poligamii. Zawodnik mógł reprezentować równocześnie dowolną ilość drużyn pod warunkiem, że każda z nich startowała w rozgrywkach innego kraju. Co większe obieżyświaty potrafiły podpisać na dany sezon nawet 6 kontraktów!

Wszystkiemu winni Polacy

Ukrócić ten proceder postanowiły władze najważniejszych, najlepszych i - co w tym wypadku chyba najważniejsze - najsowiciej płacących rozgrywek, czyli PGE Ekstraligi. Od sezonu 2021 każdy zawodnik związany kontraktem z drużyną jeżdżącą w najwyższej polskiej lidze może podpisać jeszcze co najwyżej 1 kontrakt.

Spowodowało to odpływ czołowych gwiazd z ligi brytyjskiej. W zeszłym roku na torach SGB Premiership zmagało się zaledwie 2 żużlowców PGE Ekstraligi - Daniel Bewley i Australijczyk Jack Holder. Większość ich dawnych rywali wolała związać się z zespołami szwedzkimi albo duńskimi.

Mistrzowie na emigracji

Teraz Bewley podzielił los swoich kolegów ze złotej brytyjskiej reprezentacji, która w październiku wywalczyła w Manchesterze złoto Speedway of Nations. Robert Lambert zrezygnował z jazdy na Wyspach od razu po wprowadzeniu nowego przepisu, Tai Woffinden jeszcze kilka lat wcześniej.

- Od dawna chciałem ścigać się w Szwecji - tłumaczy Bewley brytyjskiemu tygodnikowi "Speedway Star". - Mówiąc szczerze, byłem blisko podpisania kontraktu w tej lidze już rok wcześniej, ale ostatecznie zdecydowałem się nie opuszczać Belle Vue Aces po tak ciężkim dla nich roku, tylko zostać liderem mojej macierzystej drużyny - dodaje.

Nie chodzi o pieniądze

22-letni Bewley ma za sobą świetny sezon. Nie tylko wywalczył mistrzostwo świata ze swoją reprezentacją, ale także wraz z Betard Spartą Wrocław stanął na najwyższym stopniu PGE Ekstraligi. Większość ekspertów wróży mu, iż w takim tempie rozwoju już wkrótce dołączy do ścisłej światowej czołówki.

- Zdążyłem już usłyszeć, że wyjeżdżam do Szwecji w pogoni za pieniędzmi, ale naprawdę nie o nie mi chodzi - zaznacza mieszkaniec Manchesteru. - W żadnym przypadku nie chcę powiedzieć, że w Anglii nie mam już niczego do zdobycia. Wciąż mam wiele do poprawy w swej jeździe na niektórych torach. Kocham jeździć w Wielkiej Brytanii, a szczególnie dla Belle Vue, ale niestety nie mogę jeździć wszędzie - wyznaje. - Wiem, że jestem wciąż młody, ale nigdy nie wiadomo co czai się na nas za rogiem. Nie chcę kończąc karierę żałować tego, że nigdy nie zdecydowałem się wystartować w Szwecji - mówi.