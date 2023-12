Mówią, że dziecko zmienia wszystko. On temu zaprzeczył

Szwedzki mistrz nawiązywał z pewnością do tego, że człowiek mający obowiązki rodzicielskie nie jest w stanie stuprocentowo skupić się na wykonywanym zawodzie sportowca . Do tego dochodzą nieprzespane noce i ogólny stres, którego wcześniej się nie znało. I faktycznie czasami widać po zawodnikach spadek poziomu sportowego wywołany być może głową będącą "gdzieś indziej". Da się jednak być świetnym mimo tego. A najlepszym przykładem jest Szymon Woźniak.

Polak skończył w tym roku 30 lat. Już dawno temu założył rodzinę, jego dzieci mają obecnie już pięć lat. Wydawałoby się, że musi to jakoś wpłynąć na funkcjonowanie wychowanka Polonii Bydgoszcz i jego postawę na torze. Ma od jakiegoś czasu zupełnie inne obowiązki, które będą się teraz tylko potęgować. Mimo tego jego klasa sportowa krok po kroku idzie w górę i widać tendencję odwrotną do tej, o której mówił choćby wspomniany Rickardsson .

Woźniak ma dzieci na głowie i spełnia marzenia na torze

Kilka miesięcy temu Szymon Woźniak osiągnął życiowy sukces. Podczas GP Challenge w Gislaved awansował do przyszłorocznej walki o mistrzostwo świata. Marzył o tym od dziecka. Już niedługo będzie mógł powalczyć o swoje największe marzenie, czyli tytuł najlepszego żużlowca świata. Faworytem nie jest, wielu uważa że będzie raczej w grupie tych słabszych, ale on chce zadać temu kłam. I przy jego ambicji, naprawdę może mu się to udać.