Mówią o nim „cudotwórca”. Zdradził przepis na sukces

Od kilku lat cała żużlowa Polska spogląda z zazdrością między innymi na Bydgoszcz, gdzie na potęgę szkolone są przyszłe gwiazdy tej dyscypliny sportu. Na przejście do PGE Ekstraligi właśnie zdecydował się Wiktor Przyjemski, a w kolejce na debiut w lidze czeka już niesamowicie utalentowany Maksymilian Pawełczak. Ich owocne kariery to zasługa Jacka Woźniaka. - Nie wiem, to tak jakoś samo przychodzi – zażartował uznany szkoleniowiec na ostatniej gali „Twardziele 2023” pytany o receptę na sukces. Potem przeszedł jednak do konkretów.