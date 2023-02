Mówi, że wykonał pracę, ale nie dostał kasy. Teraz oskarża klub

To dlatego uważa, że Stal nie chce zapłacić za fakturę

W sądzie jest pozew przeciwko Stali

Taką odpowiedź dostali od prezesa Stali

Czy Stal miała jakieś zastrzeżenia do wykonanej pracy?

- Tego nie wiem, ponieważ nigdy nie dotarła do nas jakkolwiek informacja na ten temat. Zresztą nie sądzę, aby były podstawy do zastrzeżeń, bo gdyby prace zostały niewłaściwie wykonane, to inwestycja by nie została odebrana, a do loży nie weszliby widzowie. Z tego co wiem, to do pozwu zostały dołączone zdjęcia trybuny po zakończeniu prac oraz w trakcie meczu, kiedy była pełna ludzi. Trudno o lepszy dowód na to, że wykonanie trybuny nie budziło zastrzeżeń. Jak się okazało tylko do momentu, kiedy upomnieliśmy się o pieniądze. Przedstawiciele Stali mieli wprawdzie zastrzeżenia o jakieś przecieki deszczówki, tyle że nie były one efektem naszych prac, ale powstały w wyniku montażu oświetlenia wykonywanego przez zupełnie inną firmę.