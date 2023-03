Co z przelewami w Starcie?

W środowisku słyszymy, że drugoligowiec nie przelał na konta zawodników ani złotówki. Mówi się, że kilku podstawowych żużlowców miało zamówić silniki u znanego tunera, ale nadal nie zostały one odebrane. Mają to tłumaczyć brakiem przelewu. Poprosiliśmy dyrektora gnieźnieńskiego klubu o komentarz w tej sprawie, jednak nie chciał zabierać głosu. - To sprawa między nami a zawodnikami. Nie komentujemy tego publicznie - powiedział nam Radosław Majewski.



Kluby różnie ustalają z żużlowcami termin przelewów za przygotowanie do sezonu. Niektóre ośrodki część pieniędzy - lub całość - wypłacają chwilę po podpisaniu kontraktu (taka opcja najbardziej odpowiada zawodnikom), pozostałe mają czas nawet do końca lutego lub marca. Zależy to przede wszystkim od dat przelewów transz sponsorskich. Gnieźnianie nie komentują sprawy, dlatego nie byliśmy w stanie ustalić, kiedy na klubowe konto wpłyną pieniądze od sponsorów.