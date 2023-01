Mówi o trudnej współpracy. „Wpadał, rozglądał się i wyjeżdżał”

Kiedyś napędzane miejską kasą Rybki Rybnik (miniżużlowy klub szkolący młodzież) sprzedawały juniorów Włókniarzowi Częstochowa, choć umowa zakładał, że Rybki przekazują zawodników do ROW-u. Krzysztof Mrozek, prezes ROW-u, zagotował się. W mieście też się oburzyli. W Rybkach doszło do zmian we władzach. Pojawili się nowi ludzie, wydawało się, że teraz będzie już tylko lepiej, ale z tego, co mówi nam były trener Rybek, to dalej są kwasy.