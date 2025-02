Mówi o sukcesie za ponad sześć milionów złotych. Lista wpadek legendy

Żużel. Polonia Bydgoszcz i jej cztery lata sportowych niepowodzeń

W kolejnym sezonie było "tylko" piąte miejsce. Tylko, ponieważ podstawowym celem władz klubu był start w play-off, a więc pierwsza czwórka. Zabrakło wówczas trzech punktów - zwycięstwa w ostatniej kolejce rundy zasadniczej w Ostrowie. Po tym meczu Jerzy Kanclerz stanął przed kamerami Canal+, pokazując w swoich wypowiedziach dużą klasę i szacunek do lepszej drużyny. Brak miejsca w pierwszej czwórce był jeszcze większym ciosem dla kibiców, którzy, widząc fantastyczną jazdę na torze w Bydgoszczy choćby takiego Wadima Tarasienki, marzyli o rychłym awansie do PGE Ekstraligi.



Następna próba? Dokonanie głośnych transferów, postawienie na nazwiska i odważna deklaracja - jedziemy o awans! Kenneth Bjerre, Matej Zagar, Adrian Miedziński czy wygrana walka o łakomy na rynku kąsek w osobie Łotysza Olega Michaiłowa, to miało być to. Dramatyczna kontuzja w półfinale ligi Adriana Miedzińskiego i wyraźnie przegrany dwumecz z Falubazem oznaczał koniec sezonu oraz przełożenie planów na kolejny rok.