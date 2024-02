Mówi o powrocie do Falubazu, ale chodzi o inny klub. Podbija cenę?

Według naszych informatorów Patryk Dudek po sezonie 2024 najpewniej trafi do Platinum Motoru Lublin. Trzy lata temu był już w tym klubie jedną nogą. Poprosił jednak o dodatkowy czas do namysłu, a prezes Jakub Kępa nie mógł czekać i drogi Motoru i Dudka jakoś tak naturalnie się rozeszły.

Temat wraca. Dudek jest w dobrych relacjach ze Zmarzlikiem

Teraz jednak temat wraca ze zdwojoną mocą. Dudek jest w dobrych relacjach z Bartoszem Zmarzlikiem, liderem Motoru. Poza tym ma 31 lat, więc mógłby być taką długoterminową inwestycją. Wymiana 38-letniego Fredrika Lindgrena na Dudka miałaby duży sens.

Jeśli nie wydarzy się nic nieoczekiwanego, to Dudek może trafić do Motoru, a Falubaz będzie musiał zaczekać. Od jednej z osób słyszymy, że w ogóle to całe mówienie o chęci powrotu do Zielonej Góry, to tylko taka gra obliczona na podbicie ceny. Akurat Dudka o takie działania nie podejrzewamy, ale faktem jest, że w ostatnim czasie trafiło do mediów wiele informacji na temat zainteresowania kilku klubów jego usługami. Takie coś zwykle działa na wyobraźnię i podbija cenę.

Rozmowa Interii. „Gwiazdor chlapnął”. W klubie mają prawo być zniesmaczeni. WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

To gorące nazwisko na giełdzie. Decyzje Apatora zrobiły swoje

Dudek, to już w tej chwili bardzo gorące nazwisko na transferowej giełdzie. Wszystko z powodu jego perypetii w Apatorze. W poprzednim sezonie klub próbował z nim rozmawiać o obniżce kontraktu. Potem nakłaniał go do zwolnienia mechanika Dariusza Sajdaka. Te dwie historie mocno popsuły relacje. A wyznanie zawodnika o chęci powrotu do Zielonej Góry tylko dolało oliwy do ognia. W Apatorze poczuli się z tym źle, bo przecież mają ważny kontrakt z żużlowcem. Już wcześniej w Toruniu zdecydowali, że na razie nie będą rozmawiać z Dudkiem o przedłużeniu umowy. Teraz mają inne plany.

Falubaz numer dwa na liście?

Jeśli jednak wierzyć naszemu informatorowi, to Falubaz jest teraz co najwyżej numerem 2 na liście. Od razu jednak dodajmy, że to o niczym nie przesądza. Falubaz jest w o tyle złej sytuacji, że najpewniej do końca będzie się bił o utrzymanie. W takim położeniu trudno prowadzi się negocjacje, bo zawodnik siedzący po drugiej stronie nie wie tak naprawdę, w co się pakuje.

Falubaz jednak z pewnością powalczy o powrót wychowanka i będzie nasłuchiwał wieści z Lublina. A tam może się zdarzyć wszystko. Negocjacje finansowe to zawsze jest delikatna materia.

Patryk Dudek przed Fredrikiem Lindgrenem / Łukasz Trzeszczkowski

Emil Sajfutdinow i Patryk Dudek / Łukasz Trzeszczkowski