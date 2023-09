Motor o krok od mistrzostwa Polski! Osłabiona Sparta była bez szans

Nie było niespodzianki. Osłabiona Betard Sparta Wrocław nie dała rady stawić czoła Platinum Motorowi Lublin w pierwszym finale PGE Ekstraligi. Daniel Bewley oraz Artiom Łaguta to za mało, by zagrozić gwiazdom Motoru. Sparta się chwilami stawiała, ale to było tylko pudrowanie trupa. Profesor Jarosław Hampel poprowadził swoją drużynę z Lublina do zwycięstwa i nie zaprzecza tej tezie nawet ostatnie miejsce w piętnastym wyścigu. Lublinianie są bardzo blisko obrony tytułu drużynowego mistrza Polski. Spartę może uratować tylko powrót na tor Taia Woffindena oraz wybitna forma wszystkich zawodników podczas meczu domowego już w przyszłym tygodniu. Motor Lublin jest o krok od złota!