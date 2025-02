Robert Lambert wróci do Motoru Lublin?

Przypomnijmy, że zawodnik zobowiązany jest kontraktem z Apatorem Toruń na sezon 2025 i 2026. Nie wiadomo jednak, co przyniesie przyszłość. Świeżo podpisany 2-letni kontrakt oznacza, że Brytyjczyk w Toruniu łącznie będzie przez przynajmniej 6 sezonów. Sam zainteresowany nie wyklucza jednak powrotu do klubu, w którym wszystko się zaczęło.



- Być może pewnego dnia znów będę w Lublinie, ale obecnie Motor składa się ze zbyt wielu świetnych zawodników. Wtedy zawsze pojawia się walka o pierwszeństwo. Jeśli skład Motoru pozostanie bez zmian, a ja dołączę do tej ekipy w 2027 roku i będę jeździł razem z Bartkiem, Freddie’m i Jackiem Holderem, to na pewno będziemy ze sobą walczyć o pozycję lidera - mówi Lambert w programie "Home Track", Mateusza Kędzierskiego.