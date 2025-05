Motor Lublin w transferowej ofensywie. Mowa o trzech nazwiskach

Bardzo ciekawie było za kulisami Grand Prix Warszawy na PGE Narodowym. Mocno ruszyła transferowa karuzela. Do roboty zabrał się Jakub Kępa, prezes Orlen Oil Motoru Lublin. Ludzie w klubie już huczą o gigantycznych zmianach, do jakich dojdzie w drużynie.

Dla Dominika Kubery Motor byłby nagrodą pocieszenia

Dominik Kubera dogadał się ze Stelmet Falubazem Zielona Góra na starty w sezonie 2026. Może być ona anulowana tylko wtedy, gdyby Falubaz spadł z PGE Ekstraligi. Oczywiście to cały czas jest możliwe, ale z drugiej strony trudno powiedzieć, czy w takiej sytuacji byłby możliwy powrót Kubery do rozmów z Motorem.

Mistrzowie Polski chcieli zaprezentować nowy kontrakt Kubery na tej samej konferencji, na której pochwalono się nową umową z Bartoszem Zmarzlikiem, ale to się nie udało. Także kolejne rozmowy skończyły się niczym i teraz prezes Motoru już ma listę kilku innych nazwisk. Kubera chyba nie jest w tej chwili priorytetem . Nikt raczej nie zgodzi się na to, żeby Motor miał być dla żużlowca nagrodą pocieszenia.

Motor Lublin dogrywa kontrakty dwóch gwiazd Stali Gorzów

W tej chwili Motor dogrywa kontrakty dwóch zawodników Gezet Stali Gorzów : Martina Vaculika i Andersa Thomsena. O Słowaku mówiło się od dawna. Kiedy jesienią pojawił się temat jego przenosin do FOGO Unii, to prezesi z Leszna usłyszeli wprost, że rozmowy dotyczą wyłącznie rocznej umowy, bo w 2026 Vaculik będzie w Lublinie.

Tylko odrobinę łatwiejszy do załatwienia może się okazać temat transferu Thomsena. Był on mocnym kandydatem do przejścia do Betardu Sparty, ale po ostatnich występach jego notowania we Wrocławiu spadły, a Motor jest gotowy na przejęcie zawodnika. Zwłaszcza, dlatego że ma doświadczenie w stawianiu na nogi żużlowców po przejściach.